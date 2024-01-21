ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 114 0

Начальник ГУР Буданов: Украине требуется еще одна мобилизация

ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Незалежная ощущает значимую нехватку в военнослужащих.

Украина будет не в силах справиться без дополнительной мобилизации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов в беседе с британской газетой Financial Times.

Он сообщил, что продолжать боевые действия без мобилизации недопустимо. Кроме того, по словам Буданова, Украина ощущает значимую нехватку в военнослужащих.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной — Прим. ред.] мобилизации. Нехватка [военнослужащих на фронте — Прим. ред.] ощутима», — сказал Буданов.

Также начальник ГУР не согласился с тем, что начавшееся контрнаступление Украины в 2023 году не увенчалось успехом. По его словам, говорить о полной «катастрофе» пока еще нельзя.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Началось оно в июне 2023-го и продлилось не долго.

Сейчас ВСУ испытывают острую нехватку не только в оружии, но и живой силе. На Украине продолжается всеобщая мобилизация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасут ли Украину женские подразделения ВСУ.

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