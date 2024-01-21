«Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 166 0

Российские бойцы обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском

«Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Даже специализированные подразделения не способны оказать сопротивление и трусливо бегут от российских бойцов.

Российские военные заставили бежать бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. «Лють» — военизированное подразделение особого назначения, входящее в Национальную полицию Украины. Оно выполняет боевые задачи на артемовском участке фронта в Донбассе.

О произошедшем под Артемовском рассказал военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск в интервью для РИА Новости.

«Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения „Лють“. Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — начал российский боец.

Так и произошло на Артемовском участке фронта, где идут ожесточенные бои. Украинское подразделение безуспешно попыталось контратаковать штурмовой отряд «Север-V». Не получилось, так как штурмовой отряд сразу открыл огонь. Бригада «Лють» тут же затихла.

Хоть некоторые из бригады периодически и пытаются оказать хоть какой-то отпор российским военным, но все же большинство предпочитает избегать прямых столкновений.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию.

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