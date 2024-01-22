В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 754 0

Опубликовано обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам в зоне СВО

В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Видео было сделано около полугода назад, но обратили на него внимание только сейчас.

В Telegram-каналах начинает распространяться видеоролик, на котором актер Никита Кологривый обращается к российским военным, которые защищают Донбасс на полях спецоперации.

Видео было записано около полугода назад, когда актер принимал участие в съемках военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В картине Кологривый исполнил роль старшего лейтенанта Таманцева. По всей видимости, обращение артист выкладывал в соцсетях в сторис, которые спустя какое-то время удаляются.

«Дорогие друзья, братья, бойцы. Мы играем сейчас военное время, играем ваши судьбы, стараемся сделать это честно», — искренне сказал артист.

Кологривый поблагодарил российских солдат за то, что актеры могут в безопасности заниматься творчеством.

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», — обратился к российским бойцам артист.

Ранее Никита Кологривый в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Ланой Шевченко поразмышлял об ответственности за слова и дела.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

Тема:
Спецоперация
21 янв
«Если их поджать, они бегут»: российский боец об украинском спецназе «Лють»
21 янв
Украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию
21 янв
Взятие Крахмального, удар «Кинжалами» и признание успеха: итоги СВО за неделю
21 янв
Зеленский сорвал все шансы страны на западное финансирование
21 янв
ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
21 янв
300 секунд до взрыва: как дроны помогают российским саперам в разминировании
21 янв
Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
21 янв
Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину
21 янв
«Русские знают»: ВСУ начали оставлять позиции из-за дефицита боевиков
21 янв
Еще три беспилотника сбили средства ПВО над Смоленской областью
-12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
Брошенные в Севастополе украинские корабли решили утилизировать
4:25
Из фотографа в миллионера: что известно о россиянах, бывших на борту упавшего в Афганистане самолета
4:04
Кличко назвал политику Зеленского авторитарной
3:42
«Мы признались в чувствах»: Ангелина Вовк поведала о романе с Лионом Измайловым
3:20
В России выдали первое звание КМС по киберспорту
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Одни и те же тенденции»: почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка
Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сыровоткин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса