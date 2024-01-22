На Украине Владимира Зеленского обвинили в масштабной политической зачистке
Депутат Рады Дубинский: на Украине началась операция по политической зачистке
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Именно экс-президента Незалежной Петра Порошенко Зеленский считает своим главным врагом.
Президент Украины Владимир Зеленский виновен в масштабной политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас подозревается в госизмене, в связи с чем находится в СИЗО в Киеве.
«В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является Петр Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на задержание бизнесмена Игоря Мазепы, который считается «близким другом» Бориса Ложкина — союзника Порошенко. Именно последний для Зеленского является главным врагом. Бизнесмена подозревают в инвестиционной деятельности в интересах экс-главы государства.
«Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины — Прим. ред.), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего „гетьмана“ отправят в СИЗО», — добавил он.
В заключении он отметил, цель всех этих действий киевской власти является недопущение оппозиции в правительство, которое может прийти на смену действующей партии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой непристойный поступок совершил президент Украины в Лондоне.
- 22 янв
- Кличко назвал политику Зеленского авторитарной
- 21 янв
- Армия Украины в состоянии кризиса: почему НАТО выгодно искусственно ослаблять ВСУ
- 21 янв
- Киеву поведали горькую истину: от Украины ничего не останется, если продолжать доверять Западу
- 19 янв
- «Хочется плакать»: скудное производство БПЛА вскрыло оружейный кризис на Украине
- 15 янв
- «Гороскоп рыб в раке»: Захарова высмеяла «секретный план» Бундесвера по войне с Россией
- 15 янв
- Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий
- 13 янв
- В Раде усомнились в обещаниях Великобритании
- 12 янв
- Обозреватель Скачко: коррупция на Украине не будет искорена из-за выгоды Запада
- 12 янв
- Джон Кирби: США приостанавливают поставки оружия и техники Украине
- 11 янв
- Замминистра обороны Украины Юрий Джигир сбежал из страны в 2022 году
Читайте также
85%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?