Именно экс-президента Незалежной Петра Порошенко Зеленский считает своим главным врагом.

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в масштабной политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас подозревается в госизмене, в связи с чем находится в СИЗО в Киеве.

«В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является Петр Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на задержание бизнесмена Игоря Мазепы, который считается «близким другом» Бориса Ложкина — союзника Порошенко. Именно последний для Зеленского является главным врагом. Бизнесмена подозревают в инвестиционной деятельности в интересах экс-главы государства.

«Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины — Прим. ред.), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего „гетьмана“ отправят в СИЗО», — добавил он.

В заключении он отметил, цель всех этих действий киевской власти является недопущение оппозиции в правительство, которое может прийти на смену действующей партии.

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