На донецком направлении ВСУ потеряли 320 военнослужащих убитыми и ранеными
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Российские бойцы продолжают уничтожать западную технику.
На донецком направлении Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 320 военнослужащих и 10 танков, среди которых есть поставленные Западом Leopard. Такой новостью поделилось Минобороны РФ.
Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», шесть боевых бронированных машин, а также несколько автомобилей общего назначения. Также ведомство отчиталось о поражении двух гаубиц М777 американского производства, САУ Krab и «Гвоздика», а также РСЗО «Град», гаубиц «Мста-Б» и Д-20.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. По словам бойца добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V», большинство украинских боевиков предпочитает не вступать в перестрелку с российскими солдатами.
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