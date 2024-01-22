В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 132 0

На донецком направлении ВСУ потеряли 320 военнослужащих убитыми и ранеными

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают уничтожать западную технику.

На донецком направлении Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 320 военнослужащих и 10 танков, среди которых есть поставленные Западом Leopard. Такой новостью поделилось Минобороны РФ.

Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», шесть боевых бронированных машин, а также несколько автомобилей общего назначения. Также ведомство отчиталось о поражении двух гаубиц М777 американского производства, САУ Krab и «Гвоздика», а также РСЗО «Град», гаубиц «Мста-Б» и Д-20.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. По словам бойца добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V», большинство украинских боевиков предпочитает не вступать в перестрелку с российскими солдатами.

Тема:
Спецоперация
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