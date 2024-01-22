Очевидная агония: Лавров дал честную оценку ситуации на Украине

Лавров: Запад подталкивает Украину к продолжению военного противостояния
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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До чего Незалежную довели партнеры с Запада?
Украина в настоящее время находится в состоянии агонии, ее партнеры с Запада просто подталкивают страну к продолжению бессмысленного военного противостояния. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
Министр подчеркнул, что Украина не может нанести стратегическое поражение России. А западная «поддержка» только мешает урегулировать ситуацию на территории Незалежной.
«Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима», — сказал дипломат.
Киевский режим сейчас, по мнению Лаврова, находится в очевидной агонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН.
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