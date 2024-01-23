Больше ездить не на чем? Боевики ВСУ оседлали лошадей
ВСУ показали снимки боевиков на конях с Javelin
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
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Чем на Украине мотивировали использование животных в боевых действиях?
Украинские боевики стали использовать в бою лошадей. Об этом ВСУ сообщили в социальных сетях.
На одном из размещенных снимков запечатлен националист с ПТРК Javelin, восседающий на лошади. Рядом с ним стоит американский бронеавтомобиль HMMWV.
Отмечается, что в кадре — украинские разведчики из 3-й штурмовой бригады. Стали ли они пользоваться лошадьми из-за нехватки других видов транспорта, в ВСУ не уточнили.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, чем Россия отбросила ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов.
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