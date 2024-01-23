Постоянно и повсюду: назван кардинальный способ борьбы с беспилотниками

Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы.

По всей стране необходимо проводить подготовку и учения на случай атак беспилотников ВСУ. Об этом URA.RU заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«Учения необходимо проводить не эпизодически, а на постоянном плановом уровне. Одно большое учение в месяц и еще одно только с системами управления, взаимодействия, передачи информации руководящего состава», — сказал он.

Тренировки и учебные занятия, считает эксперт, стоит проводить на предприятиях, организациях любых ведомств. Этим должны заниматься административные органы гражданского и военного управления, добавил Попов.

При этом подготовка населения должна проводится по всей стране, уверен эксперт. Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы, отметил Попов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приложение «Радар. НФ» помогло сбить три беспилотника в Воронежской области. Пользователи оперативно направили оповещение о надвигающейся угрозе, что помогло спецслужбам отреагировать на атаку.