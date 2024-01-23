Постоянно и повсюду: назван кардинальный способ борьбы с беспилотниками

Военный летчик Попов: нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы.
По всей стране необходимо проводить подготовку и учения на случай атак беспилотников ВСУ. Об этом URA.RU заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
«Учения необходимо проводить не эпизодически, а на постоянном плановом уровне. Одно большое учение в месяц и еще одно только с системами управления, взаимодействия, передачи информации руководящего состава», — сказал он.
Тренировки и учебные занятия, считает эксперт, стоит проводить на предприятиях, организациях любых ведомств. Этим должны заниматься административные органы гражданского и военного управления, добавил Попов.
При этом подготовка населения должна проводится по всей стране, уверен эксперт. Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы, отметил Попов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приложение «Радар. НФ» помогло сбить три беспилотника в Воронежской области. Пользователи оперативно направили оповещение о надвигающейся угрозе, что помогло спецслужбам отреагировать на атаку.
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