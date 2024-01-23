«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Песков: удары по Украине нельзя считать ответом на обстрел Донецка

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сегодня утром прозвучала серия взрывов в Киеве и Харькове.

Нанесение российскими войсками по военным объектам в Киеве и Харькове не являются ответом на атаки ВСУ по Донбассу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению <…> Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал он.

Утром 23 января в Киеве и Харькове произошла серия взрывов. Сообщалось о возгорании в Святошинском районе украинской столицы. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Донецк был обстрелян националистами утром 21 января. В результате погибли 27 человек. Еще 25 мирных жителей получили ранения. Песков назвал эту атаку ВСУ актом терроризма.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России продвигается в сторону Курахово, откуда велся недавний обстрел Донецка.

Тема:
Спецоперация
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