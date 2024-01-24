Игровые методы: как спецслужбы Украины начали вербовать россиян

Сбор и передача подобной информации караются по закону.

Спецслужбы Украины разработали новый способ вербовки россиян в мессенджерах с помощью игрового формата. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что Киев готов пользоваться любыми средствами ради достижения собственных целей. Сейчас режим Владимира Зеленского тщетно нацелился на дестабилизацию ситуации внутри России.

«Используя в таких Telegram-каналах методики геймификации — вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», — подчеркнула Волк.

Правоохранитель также напомнила, что сбор и передача подобной информации караются по закону. Преступников может ожидать тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

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