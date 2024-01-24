«Нас кинули»: погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины

По мнению Киева, реальное положение вещей не важно, главное — как преподнести ситуацию.

С точки зрения нормального человека эта атака на транспортный самолет, в котором летят твои же боевые товарищи, выглядит совершенно дико. Но в общую концепцию ведения боевых действий киевского режима вписывается идеально.

Ведь по мнению нашего противника реальное положение вещей не важно, главное — как преподнести ситуацию. Тем более, надо учитывать, сколько врагов сейчас у Владимира Зеленского в его ближайшем окружении.

И они готовы грызть друг друга, не считаясь с допустимыми потерями среди рядовых солдат. Тему продолжает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На табличках, которые держат эти люди, их имена и даты рождения. Дата смерти — одна на всех, 65 человек, граждан Украины, убитых собственным командованием — они еще при жизни все понимали.

«Нас считают за мясо. Все понимают, почему с нами так холодно руководство наше. Ничего не объясняет, закидывает нас», — сказал военнопленный ВСУ Константин Данильченко.

«Нас просто кинули. И все», — добавил военнопленный ВСУ Богдан Дудяк.

Они погибли вместе с экипажем и сопровождающими, которые везли их на обмен. В самолете, сбитом ракетой, запущенной из-под Харькова.

И сейчас по обе стороны фронта пытаются понять: был ли выбор цели преднамеренным. Если нет, то это свидетельствует о беспрецедентном уровне раскоординации между структурами ВСУ.

«Исключать того, что украинская сторона по какой-то ошибке сбила самолет, на 100% нельзя, но мне кажется это маловероятным. Ведь сегодня на Украину работают все западные разведки. Они имеют всю информацию по радарам, по спутникам», — сказал политолог Иван Мезюхо.

Но более вероятно иное: операция по переброске ЗРК к линии фронта была хорошо спланированной и секретной. И перепутать этот борт с обычным военным транспортником было невозможно, ведь он постоянно возил военнопленных для обменов.

Его модель, бортовой номер и дата, на которую назначен очередной рейс, Киеву были известны. Выходит, это была спланированная провокация — и по своим били прицельно.

«Украина убивает своих пленных. Это тактика Украины для того, чтобы украинские военнослужащие боялись сдаваться в российский плен. Таким образом, Украина демонстрирует, что их все равно убьют», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

Такое происходит не впервые. Вспомнить хотя бы удар ракетами HIMARS по колонии в Еленовке, где содержались бойцы «Азова»*, вышедшие из подземелий «Азовстали».

От мертвых солдат Украине больше пользы, чем от живых, если речь идет об информационной войне. Вспомнить тех же защитников острова Змеиный: в первые дни СВО Зеленский отчитался о том, что они все погибли с оружием в руках.

На деле — оказались в нашем плену. Медийный эффект оказался важнее человеческих жизней.

Но сегодня украинские бойцы информационного фронта выстрелили себе в ногу. Поспешили похвастаться очередной перемогой.

Теперь переписывают заголовки: вот материал издания «Украинская правда» в начале дня, а вот — сейчас. Ни слова о том, что сбитый российский самолет — это работа ВСУ.

Еще одно издание поменяло заголовок, но в адресной строке, латиницей все еще читается признание в убийстве своих граждан. Обмены пленными Украина всегда согласовывает с трудом.

Нередко достигнутые договоренности срываются по вине Киева. После этой катастрофы риск того, что новых обменов не будет, возрастает кратно.

«Это действительно настоящая провокация, и она сделана не без помощи спецслужб Соединенных Штатов Америки и Великобритании», — сказал политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

По предварительным данным, Ил-76 был сбит из зенитно-ракетного комплекса западного производства. Либо Patriot, либо IRIS-T.

Госдума выступила с призывом к властям Германии и США. Ведь по сути — это удар по самолету, выполняющему гуманитарную миссию.

Западные политики от высказываний пока воздерживаются. Хотя кто, если не они, несут ответственность за все, что происходит внутри и вокруг Украины.

* — организация признана террористической и запрещена в России.