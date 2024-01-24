«Мелкое жульничество»: Франция отказалась созвать заседание СБ ООН по крушению Ил-76

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 59 0

Франция отказалась созвать заседание СБ ООН по крушению Ил-76

«Мелкое жульничество»: Франция отказалась созвать заседание СБ ООН по крушению Ил-76

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Париж отказался от былой дипломатии. Но ради чего?

Председательствующая в Совбезе ООН Франции отказалась созывать срочное заседание по поводу сбитого террористами ВСУ самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве)», — написал политик.

Россия попросила созвать срочную встречу в среду в 15:00 по Нью-Йорку. По Москве это 23:00.

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Политик считает, что Франция злоупотребляет своими полномочиями.

«Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — отметил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины.

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