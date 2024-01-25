Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе и области

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Горожан призвали не покидать дома.

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе и области

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба мэрии города со ссылкой на российскую единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

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Власти призвали жителей не покидать дома и не подходить к окнам. Сам мэр города Валентин Демидов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировали ситуацию.

Однако уже спустя примерно десять минут мэрия сообщила об отбое ракетной опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 24 января, под Белгородом потерпел крушение самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ. В результате проишсетсвия 65 боевиков погибли. Список имен уже опубликован. Россия накануне вечером запросила срочное заседание СБ ООН по крушение самолета.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
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