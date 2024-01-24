Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76

Россия намерена вынести на мировое обсуждение удар Киева по своим же военным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo; 5-tv.ru
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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по факту удара ВСУ по самолету с украинскими военными. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с журналистами.
«Утром, 24 января, по московскому времени был совершен террористический акт, в результате которого в районе Белгородской области был сбит российский транспортный самолет ИЛ-76, который выполнял рейс по перевозке из Подмосковья в Белгород 65 военнослужащих вооруженных сил Украины, которых сопровождали 3 российских офицера и экипаж в составе 6 человек. Все они погибли», — сообщил глава МИД РФ.
Первые сообщения после крушения Ил-76 заключались в том, что после того, как самолет разбился, украинская сторона заявила об очередной победе сил Украины, заметил Сергей Лавров. Но потом риторика Киева поменялась и власти стали «заметать произошедшее под ковер».
«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолет, который стал фатальным», — добавил дипломат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерстве иностранных дел России выступили с заявлением по теракту в Белгородской области. Случившееся с самолетом Ил-76 в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.
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