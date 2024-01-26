Почему Зеленскому плевать на своих людей?

Раненые боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают должного ухода и поддержки. Таким заявлением в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, поделился старший лейтенант Николай Мельник.

Офицер на личном примере продемонстрировал прогнившую насквозь систему. Во время летнего контрнаступления он потерял ногу.

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту „сотку“, потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — отметил офицер.

При этом, даже если военнослужащий получает пенсию, то ее размера не хватает на нормальную жизнь. Мельник поинтересовался у власти, как они намерены в дальнейшем коммуницировать с людьми, которые подорвали свое здоровье, защищая режим Зеленского.

По методичкам Гитлера: ВСУ перешли к «бандеровской» тактике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший 2023 год потеряли более 215 тысяч боевиков, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что российская армия продолжает методично снижать боевой потенциал украинской стороны. Защитникам Донбасса, по его словам, удалось сохранить стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении в Харьковской области ВС РФ продолжают успешное наступление. Наши бойцы проводят атаки в составе мобильных штурмовых групп.