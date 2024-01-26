Кремль оценил сообщения СМИ о готовности Москвы отказаться от требований к Киеву

Пресс-секретарь президента пообщался с журналистами на эту тему.

Москва не готова отказаться от требований к Киеву о его нейтральном статусе. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал публикацию Bloomberg со ссылкой на «двух близких к Кремлю людей» о том, что якобы в декабре президент РФ Владимир Путин сообщил Соединенным Штатам через посредника о готовности к диалогу о будущих мерах безопасности для Украины. Москва будто бы может отказаться от требований по нейтральному статусу к Киеву и перестать противодействовать его вступлению в НАТО.

«В противном случае»: Песков пригрозил Украине худшим сценарием в рамках СВО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад требовал от Украины принять условия России на переговорах.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.