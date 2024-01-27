«Просто безумие»: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия
Генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
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Запад признает, что проигрывает, но уже ничего не может поделать.
Западные страны значительно отстают от России в производстве вооружения. Это очень сильно беспокоит генералов ВСУ. Об этом сообщило издание The Telegraph.
«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — написали в материале.
Показатели Запада в производстве вооружения значительно уступают России. Специалисты в этой сфере отметили, что со временем это даст значительное преимущество Москве над Киевом и поможет одержать РФ победу на СВО.
Один из британский оборонных инсайдеров заявил, что в США и Европе до сих пор сохраняются институционные барьеры, которые мешают расширению производства вооружений.
«Это просто безумие», — заявил специалист.
Западное правительство признает превосходство России в наращивание вооружения, но они просто не успевают работать в таком же темпе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Запад пришел в ужас из-за поездки Путина в Калининград.
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