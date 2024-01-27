«Просто безумие»: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 25 0

Генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия

«Просто безумие»: генералы ВСУ боятся превосходства России в производстве оружия

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Запад признает, что проигрывает, но уже ничего не может поделать.

Западные страны значительно отстают от России в производстве вооружения. Это очень сильно беспокоит генералов ВСУ. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — написали в материале.

Показатели Запада в производстве вооружения значительно уступают России. Специалисты в этой сфере отметили, что со временем это даст значительное преимущество Москве над Киевом и поможет одержать РФ победу на СВО.

Один из британский оборонных инсайдеров заявил, что в США и Европе до сих пор сохраняются институционные барьеры, которые мешают расширению производства вооружений.

«Это просто безумие», — заявил специалист.

Западное правительство признает превосходство России в наращивание вооружения, но они просто не успевают работать в таком же темпе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Запад пришел в ужас из-за поездки Путина в Калининград.

Тема:
Спецоперация
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