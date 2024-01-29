Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области

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Алина Крылова
Алина Крылова 54 0

МО РФ: солдаты ВС РФ пресекли попытку атаки беспилотниками в Брянской области

Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дроны киевского режима российские бойцы перехватили задолго до подлета к региону. Какой объем вооружения ВСУ сумели уничтожить солдаты ВС РФ?

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских боевиков нанести удар по Брянской области. С соответствующим заявлением вышли в Минобороны РФ 29 января.

По предварительной информации пресс-службы ведомства, беспилотник самолетного типа солдаты ВС РФ засекли задолго до подлета к границе региона. Несколько точных прицельных выстрелов помогли успешно нейтрализовать дроны и пресечь очередную попытку террористической атаки.

Российские регионы периодически подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ используют беспилотники и ракеты, которые, по словам самого Зеленского, Киев получает от зарубежных партнеров. Только за последнее время российские солдаты подорвали десятки украинских танков и продолжают доблестно защищать безопасность страны.

Саперы обеспечивают прикрытие позиций ВС РФ минными заграждениями, артиллеристы отвечают за своевременное реагирование на появление техники врага.

Как уточнили в Минобороны РФ, за последнее время российскими военными уничтожено 28 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой Народной Республики, Приволье, Новознаменка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области. За все время на счету ВС РФ 568 украинских самолетов, 265 вертолетов и больше 14 тысяч вражеских танков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине.

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