ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители
Еще несколько человек получили ранения. Что известно к этому часу?
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские боевики выпустили несколько смертоносных ракет по центру Донецка. Нацисты прекрасно знают, что там нет военной техники и подразделений военнослужащих. Это обычные улицы мирного города.
В результате обстрела погибли три человека, еще трое получили ранения. Осколками кассетных боеприпасов уничтожены несколько автомобилей, разбиты окна научно-исследовательского центра. С места трагедии передает корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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