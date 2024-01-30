Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Генсек НАТО Столтенберг: поставки оружия на Украину помогут достичь мира

Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму.

Поддержка Украины оружием — это путь к миру. Неоднозначное заявление в ходе визита в США сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он указал, что умирающие на полях сражений украинцы — лучший способ обеспечить безопасность стран, входящих в военный блок. По его словам, западные государства должны продолжать снабжать киевский режим оружием.

«Помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность стран альянса. Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку», — считает Столтенберг.

Россия неоднократно призывала западные страны прекратить поставки оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любое иностранное оружие на территории страны станет законной целью для России. Более того, это не способствует скорейшему урегулированию конфликта.

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Тема:
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