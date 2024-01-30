ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском

А на артемовском направлении теснят противника бойцы 200-й бригады Северного флота. ВСУ покидают свои позиции, оставляя даже западную технику. На этот раз нашим военным достался практически целый американский БТР — М113. Все увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На условной точке сбора идут последние приготовления. Разведка готова к очередному выходу к линии боевого соприкосновения.

На артемовском направлении густой туман, что работает отличным прикрытием. Нас выводят вперед разведчики к своим уже подготовленным позициям.

Работа кипит на южном фланге и на северном. Там бойцам 200-й бригады удается теснить противника к Часову Яру. Судя по кадрам, ВСУ покидают свои позиции, оставляя даже западную технику.

Находясь практически под вражеским прицелом, российским воинам удается эвакуировать БМП М-113 и благополучно доставить ее на рембазу.

«К каждому мероприятию нужна подготовка, соответственно, была проведена разведка, выбрана погода. Пока мы именно проводили эвакуацию этой машины, группа под наблюдения БПЛА противника не попала, поэтому огонь по нам открыт не был», — рассказал военнослужащий 200-й бригады ВС России с позывным «Черемуха».

На технике видны лишь легкие осколочные повреждения. Меньше чем за два часа российские мастера вернули к жизни боевую машину.

Любопытная деталь: технику восстановили быстро, но прибраться не успели. Благодаря множеству гильз, по крайней мере, понятно, что противоборствующая сторона пыталась, как могла, отстреливаться, но все, что им оставалось, это бросить технику в кювете и убежать.

Сейчас же наши специалисты вычисляют все уязвимые места этой машины, чтобы при встрече с подобным образцом на поле боя быть максимально готовыми к успешному уничтожению данной техники.