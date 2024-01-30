Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке
Залужный ответил на слухи об отставке фотографией с начальником генштаба ВСУ
Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На снимке он предстал с начальником генштаба ВСУ. Что это значит?
Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместное фото с начальником генштаба Сергеем Шапталой на фоне продолжающихся слухов о своей отставке. В понедельник несколько депутатов Верховной рады сообщили, что президент Владимир Зеленский собирается избавиться от Залужного.
Валерий Залужный и Сергей Шаптала.
По данным украинских СМИ, ему было предложено уйти самому, однако главком отказался. Для подписания указана нужно постановление министра обороны Украины Рустема Умерова. Но пока официально Киев это все отрицает.
Споры об отставке Залужного звучат последние несколько месяцев. Об этом заговорили после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом главком ВСУ очень популярен на Украине, а ему самому приписывают президентские амбиции.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 21 янв
- ГУР: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
- 20 янв
- Захарова назвала контрнаступление ВСУ успешным для России
- 20 янв
- На Украине в упреке Западу назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
- 9 янв
- «Дерзкое контрнаступление»: США сорвали атаку Украины на Крым в 2022 году
- 8 янв
- «Это пиар»: анонсированное наступление ВСУ на Крым обернется новым провалом
- 8 янв
- Украина после получения истребителей F-16 снова хочет пойти в контрнаступление
- 26 дек
- «Несколько факторов»: Шойгу раскрыл, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ
- 24 дек
- ВСУ «обломали зубы» об оборону российских войск: итоги года в зоне СВО
- 21 дек
- Живая сила, танки и самолеты: раскрыты потери ВСУ за последние полгода
- 20 дек
- США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации
Читайте также
93%
0.09 96.98
-0.11
Нашли ошибку?