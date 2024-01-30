Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке

На снимке он предстал с начальником генштаба ВСУ. Что это значит?

Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместное фото с начальником генштаба Сергеем Шапталой на фоне продолжающихся слухов о своей отставке. В понедельник несколько депутатов Верховной рады сообщили, что президент Владимир Зеленский собирается избавиться от Залужного.

Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Facebook* / CinC AF of Ukraine

По данным украинских СМИ, ему было предложено уйти самому, однако главком отказался. Для подписания указана нужно постановление министра обороны Украины Рустема Умерова. Но пока официально Киев это все отрицает.

Споры об отставке Залужного звучат последние несколько месяцев. Об этом заговорили после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом главком ВСУ очень популярен на Украине, а ему самому приписывают президентские амбиции.

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