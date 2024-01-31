Грозные «Грачи»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские военные в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танк Т-62

На этих кадрах показана работа танкистов 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Бойцы уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Экипаж танка Т-62 уничтожил обнаруженную цель всего с двух выстрелов.

Штурмовик Су-25

А на этих кадрах показана работа экипажей штурмовой авиации. Пилоты Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. Все указанные цели были успешно поражены.

«Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Сокол».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.