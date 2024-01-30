«Нет сомнения»: лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с РФ из-за ее позиции по сектору Газа

«Нет сомнения»: лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией

Фото: Фото: www.globallookpress.com / Israeli Prime Minister

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Тема:
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Израилю необходимо пересмотреть свои отношения с Россией из-за поддержки Москвой сектора Газа. С таким заявлением выступил Яир Лапид, лидер израильской парламентской оппозиции.

«Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — отметил Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести».

Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США назвали Израиль крупным источником вооружений для ХАМАС.

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