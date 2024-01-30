В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Румыния опровергла сообщения о том, что на Украине якобы была проведена секретная миссия при участии истребителей F-16. Об этом сообщило румынское Минобороны в социальных сетях.

До этого распространились сообщения о том, что якобы Россия передала Румынии данные о нанесении ударов с F-16 в Херсонской области. Однако аккаунт, который опубликовал такое, доказательств не привел. Такие новости в Румынии назвали фейковыми.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16 вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — говорится в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.