В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Такие сообщения ранее появились в социальных сетях.

В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Фото: Robert Ghement / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Румыния опровергла сообщения о том, что на Украине якобы была проведена секретная миссия при участии истребителей F-16. Об этом сообщило румынское Минобороны в социальных сетях.

До этого распространились сообщения о том, что якобы Россия передала Румынии данные о нанесении ударов с F-16 в Херсонской области. Однако аккаунт, который опубликовал такое, доказательств не привел. Такие новости в Румынии назвали фейковыми.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16 вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — говорится в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском.

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
30 янв
«Гол в свои ворота»: в США спрогнозировали для Украины тяжелый 2024 год
30 янв
ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском
30 янв
«Очень быстро»: немецкий корреспондент оценил темпы восстановления Мариуполя
30 янв
ВСУ открыли охоту: четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР
30 янв
«У мира есть имя»: Орбан назвал того, кто может остановить конфликт на Украине
30 янв
«Для нас критично»: как Украина пытается избежать «судного дня»
30 янв
Даже не замечают: Лавров указал на расползание западного оружия по горячим точкам
30 янв
Российские войска поразили склад горючего ВСУ в зоне спецоперации
30 янв
«Закопались на Украине»: почему Запад не может просто отвернуться от Киева
30 янв
В России распространят льготы на вдов бойцов СВО, не состоявших в браке
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

18:13
Не надо бояться: как защититься от резких перепадов давления
18:01
Кадровые перестановки? Залужный ответил фотографией на слухи об отставке
17:59
«О чем думали?» — в Киеве началась паника из-за «увольнения» Залужного
17:54
Власти объяснили ярко-зеленую вспышку, которая напугала жителей Подольска
17:43
Более 600 бутылок контрабандного алкоголя изъяли таможенники на Сахалине
17:39
В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса