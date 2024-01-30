Украина может вскоре получить от США реактивные снаряды GLSDB

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Politico: Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB 31 января

Украина может вскоре получить от США реактивные снаряды GLSDB

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Тема:
Спецоперация

Чем опасно оружие?

Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины. Такой новостью поделилось издание Politico.

По данным газеты, оружие будет доставлено в страну в среду, 31 января, в рамках поставок, анонсированных в 2023 году.  Судя по всему, речь идет о реактивных снарядах GLSDB.

Боеприпасы могут поражать цели на расстоянии до 150 километров. Самое интересное, что подобные снаряды для реактивных установок HIMARS не стоят на вооружении американских ВС. Америка располагает лишь модификацией подобных ракет, приспособленных для пусков при помощи авиации.

«Это дает им более глубокие возможности нанесения ударов, которых у них не было, это дополняет их арсенал дальнобойного огня», — сообщил американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

При этом официальные лица США заявляют, что в декабре прошлого года исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, страна не в состоянии обеспечивать киевский режим новым вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области.

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