Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских реактивных снаряда над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял очередную попытку атаки, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Она была успешно пресечена.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители.