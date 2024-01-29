Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских реактивных снаряда над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял очередную попытку атаки, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Она была успешно пресечена.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители.

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