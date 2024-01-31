Собрание доверенных лиц Владимира Путина прошло в Москве
Участники штаба обсудили рабочие планы на ближайшее время.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве накануне прошло собрание доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего лидера страны Владимира Путина. Сопредседатели его штаба — Владимир Машков и Артем Жога — рассказали, какая большая работа проделана во время сбора подписей. И поделились планами на ближайшее время.
«У нашей страны есть великое и светлое будущее. Такие замечательные люди, патриотично настроенные, — они готовы работать трудиться для развития и безопасности нашей страны», — сказал сопредседатель избирательного штаба Путина, председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
А вот кандидат от КПРФ Николай Харитонов вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым накануне возложили цветы к памятнику Ленина у Смольного. А затем выступили перед рабочими одного из старейших заводов Северной столицы — Кировского.
Также накануне из предвыборной гонки выбыли сразу двое претендентов. Сергей Бабурин принес в ЦИК нужное количество подписей. Но несмотря на то, что их удалось собрать, лидер партии «Российский Общенародный Союз» решил снять свою кандидатуру, призвав сторонников поддержать на выборах Владимира Путина.
Сошла с дистанции и другая претендентка — Ирина Свиридова, которая выдвигалась от «Демократической партии России». Она не смогла собрать нужное число подписей. Обращения, которые она получила от граждан, решила передать в штаб Владимира Путина.
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