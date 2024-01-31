Запад должен противиться подписанию мирного договора между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своей авторской колонке для французского журнала L’Obs.

Политик считает, что на карту поставлена безопасность стран коллективного Запада. Он также добавил, что подписание мира на условиях России бросит тень на будущее демократии на десятилетия вперед.

«И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — написал европейский чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад ввел обширные ограничения против Москвы, однако она выстояла. Несмотря на все сложности, Россия не намерена сдаваться.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.