«Баба Яга», 333, «Карандаш, Кукуруза»: что значат военные термины и боевые команды в зоне СВО

Каждое слово здесь имеет огромное значение. Каждая секунда — на счету.

В ходе специальной военной операции РФ на Украине распространяются новые команды и термины, понятные только российским бойцам. Об этом — в материале 5-tv.ru.

«Триста-тридцать-три!»

Команда «триста тридцать три» широко распространена среди артиллеристов. Для армии РФ она сравнительно новая и в «Руководстве по боевой работе огневых подразделений артиллерии» не прописана. Там другая формулировка — «Батарея, залпом, огонь» — то есть команда для залпового огня артиллерии.

Когда командир артиллерийской батареи подает команду «Триста-тридцать-три» — это уже финальная часть подготовки к ведению огня, которой предшествуют установление взрывателя, заряжание, прицеливание.

Сами военные рассказывают, что таким образом производится своеобразный обратный отсчет, где на слове «три» производится непосредственно залп орудия. А если, например, прокричать команду «Огонь!», то почти неизбежно кто-то выстрелит с задержкой, отстанет или вовсе не выстрелит в залпе.

Так называемая цифровая команда хорошо прижилась во время спецоперации, но придумали ее еще в Афганистане, а потом использовали в Сирии. Кто именно придумал — неизвестно.

Кстати, некоторое время назад была записана песня «Триста тридцать три», в которой рассказывается о работе российских артиллеристов. Автором песни стал 49-летний Александр Ванюшкин из Тамбова, подполковник спецназа ФСИН в отставке и ветеран боевых действий. Сейчас он возит гуманитарную помощь на Донбасс и часто общается с российскими военными. А песню называют своеобразным неофициальным гимном СВО.

«По улитке»

Кухмарь Кирилл / ТАСС

В армии существует так называемое целеуказание на карте «по улитке». Для более точного указания местоположения объекта квадрат координатной сетки делят на девять частей, которые обозначают цифрами от одного до десяти, располагающиеся по часовой стрелке в каждом квадрате в форме улитки. Поэтому от командира, ставящего задачу, запросто можно услышать что-то вроде «квадрат 12–16, по улитке 6».

Точность для карты масштаба 1:50 000 составляет около 300 метром, а для карты масштаба 1:100000 — около 500 метров.

Термины в зоне СВО

Также в зоне СВО существует своя терминология, которая понятна не только каждому бойцу, но и уже многим гражданским. Например, красная зона — понятие из тактической медицины, которое на передовой означает непосредственную линию соприкосновения и боевые действия.

«Это стрелковый бой, когда противник находится в зоне видимости, грубо говоря. В красной зоне медицинская помощь не оказывается, из нее только эвакуируют — хотя бы в желтую. В крайнем случае накладывается жгут, на что требуется пять-десять секунд, но, если кровотечение неактивное, эвакуируют в желтую зону», — объясняет изданию E1.RU анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев.

Желтая зона означает территорию, где активна артиллерия противника, зеленая — более-менее безопасное место, где можно передвигаться, не пригибаясь к земле.

«Открытка» — открытая ровная местность, которая хорошо просматривается и может быть опасной, например, прилетит вражеский беспилотник.

Краткий словарь терминов, используемых в зоне СВО

«Абрашка» — американский танк М 1Abrams;

«Арта» — артиллерия, чаще ствольная;

«Баба Яга» — гексакоптер для сельхозработ. Большого размера, работает на двигателе внутреннего сгорания, сильно шумит, способен поднимать до 60 килограммов полезного груза;

«Дать джазу» — поддержать огнем из тяжелого вооружения;

ДРГ — диверсионно-разведывательная группа;

«Карандаш, кукуруза» — осколочная граната для РПГ-7;

«Котел» — окружение противника;

«Ксюха» — автомат АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный);

«Лепесток» — противопехотная фугасная мина ПФМ-1, по форме напоминающие лист;

ПФМ-1 «Лепесток». www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

«Ленточка» — условная граница между мирными и прифронтовыми регионами России;

«Насыпать» — открыть огонь;

«Огневой мешок» — участок местности, пристрелянный для ведения по нему огневого воздействия с двух или трех сторон;

«Промка» — промышленная зона;

«Стакан» — самодельный гранатомет для ручной гранаты, прикручиваемый к стволу автомата Калашникова;

«Теплак» — тепловизор;

«Улитка» — короб боепитания с гранатами ВОГ к автоматическому гранатомету;

«Федор» — пулемет «Утес».

Ранее 5-tv.ru писал о том, нужно ли России массово модернизировать оружие СССР.