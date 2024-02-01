«Механизмы понятны»: подписи Надеждина вызвали вопросы у членов ЦИК

Центризбирком официально завершил прим подписей от самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий. Среди претендентов оказались те, кто по собственному желанию отказался от дальнейшего участия в выборах, а еще те, кто на словах собрал все необходимые подписи, а на деле оказался чуть ли не шарлатаном. Наш обозреватель корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко все объяснит.

Дотянувших до последнего было четверо. Андрей Богданов правда сегодня вспомнил про счет за границей и снял свою кандидатуру. Блогер Анатолий Баташев признал: народной поддержки хватило лишь на пять коробок подписей и этого катастрофически мало.

«Я не иду дальше», — заявил он.

Еще один блогер — Рада Русских — обогатила предвыборную кампанию лишь тремя коробками с подписями и новой терминологией.

«Наверное, у меня есть то, чего нет у других кандидатов — фанаты», — прокомментировала она.

А вот выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин о том, с чем пришел в ЦИК совсем не думал. Главное — красивое селфи.

— Здесь, наверное, неправильно снимать или можно снять?

— Мы можем на фоне подписей вас сфотографировать.

А потом тема народной поддержки и вовсе потерялась на фоне рабочего графика кандидата.

— У меня сегодня ничего нет, кроме стрима? — спросил Надеждин.

— Стрим.

— Очень хорошо.

— Я все эфиры отменил, потому что это не важно, — сказал Надеждину помощник.

Подписные листы Надеждина тут же взяли в работу высококлассные спецы Центризбиркома. Замечания у членов ЦИК возникли лишь только они взяли в руки то, что принес Надеждин.

— Здесь 79 листов, а не 143. И вообще, они какие-то странные. Почему-то они все-все повычеркнутые. Нет. Это, конечно, не нарушение, — сказал работник ЦИК.

— Это Татарстан?

— Нет, это Иркутск.

— А у нас еще в Татарстане почему-то собирали по одной подписи на лист.

И такой результат выглядит особенно странно на фоне того, как Борис Надеждин к нему шел. Соцсети кандидата и лояльных ему медиа пестрили фотографиями. Москва, Петербург, да что там, весь мир выстраивается в очереди, чтобы отдать свой голос в поддержку кандидата. Для жертвенности добавляли: сторонники стоят при 40-градусных морозах. Где только их успели застать?

Правда, если подойти поближе, сторонники вдруг оказываются обычной платной массовкой.

— А много платят?

— Ну, где-как. Вообще, обычно от 350 в час.

— А тут сколько?

— Тут тоже.

— А вам сколько?

— У нас тоже по 350 рублей.

Сколько денег ушло на пафосную картинку — пока вопрос. Но точно известно: всем не хватило. На то, что им не заплатили в социальных сетях жаловались даже сборщики подписей, то есть те, кто должен был получить оплату по закону о выборах.

«Механизмы, как выстраивается штабная работа, в принципе понятны. Это стандартные механизмы, единственно возможные. Без денег там бы ничего не заработало, никто бы не собрался, не организовался, и подписей бы никаких не было», — прокомментировал макросоциолог Василий Колташов.

Просто иным приемам Борис Надеждин похоже и не обучен. Его политическая карьера началась в лихие 90-е. В нулевых избирается в Госдуму. И не боится делиться творчеством.

«Вылезай из норки, дам тебе икорки, но уж это слишком тра-та-та», — пел он со сцены.

Он даже советский гимн переписать хотел. Надеждин взял текст Сергея Михалкова и заменил в нем восемь слов. В 2018-м он попытался стать губернатором Подмосковья. Занял последнее место.

Поэтому, наверное, исключительно западной прессе объясняет: успех его кампании не в деньгах — в провидении.

«Можете называть это Богом или судьбой, но моей кампанией движет ощутимая сила», — сказал он в одном из недавних интервью.

На Надеждина даже успели сделать ставку российские либералы. Помощь они, правда, предлагают, в основном, из-за границы, а собирать подписи Надеждину пришлось в России, избирателям которой он успел сообщить, что, в случае прихода к власти, в первую же неделю позвонит в Киев, Вашингтон и Брюссель — пойдет мирится с теми, кто мечтает об уничтожении России. Поэтому политологи не верят, что Надеждин сам верит в хоть какой-то политический успех.

«Они, в принципе, и не рассчитывали на то, что окажутся в бюллетене. Они наводили какую-то информационную пену, шумиху для того, чтобы произвести свой личный пиар и как-то о себе либо напомнить, либо заявить», — считает политолог Алексей Ярошенко.

Правда, и с этим у Бориса Надеждина похоже получилось не очень. Но вердикт вынесет ЦИК, когда все же проверит подписи, собранные в поддержку кандидата.