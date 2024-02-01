США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину

Высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цель на расстоянии до 150 километров, уже в пути на Украину. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она подчеркнула, что Белый дом будет и дальше поддерживать режим Зеленского. По мнению Нуланд, новое вооружение должно исправить бедственное положение дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы», – заявила Нуланд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали огромное преимущество России в числе снарядов.