США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину
Оружие способно поражать цели на расстоянии до 150 километров.
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Diana Cossaboom
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Высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цель на расстоянии до 150 километров, уже в пути на Украину. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Она подчеркнула, что Белый дом будет и дальше поддерживать режим Зеленского. По мнению Нуланд, новое вооружение должно исправить бедственное положение дел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы», – заявила Нуланд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали огромное преимущество России в числе снарядов.
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