Системы ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области

В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину.