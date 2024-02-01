Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине

На днях стало известно о намерении Штатов поставить Киеву смертоносные снаряды GLSDB.

Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит официальный Telegram-канал диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что на это указывают поставки Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB. Безответственные заявления американских чиновников об этом потрясают.

«Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта», — сказал он.

На самом же деле, продолжил Антонов, слова Вашингтона указывают на намерение продлить агонию Киева. Белому дому не интересны новые жертвы среди россиян и украинцев.

По словам дипломата, такой шаг в российском посольстве расценивают как реакцию на теракт боевиков ВСУ, сбивших Ил-76 в Белгородской области и украинскими военнопленными. И вместо того, чтобы признать преступление своих же подчиненных, Вашингтон продолжает снабжать Киев смертоносной продукцией. Тем самым американцы «подзуживают марионеток на новые злодеяния», заключил Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину. Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, что разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.