Армия РФ уничтожила норвежскую РЛС зенитного комплекса NASAMS ВСУ

О каких еще успехах российских бойцов доложило Минобороны?
Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий
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Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, которую ВСУ использовали в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М», — указывается в сводке.
Вместе с тем наши бойцы уничтожили два склада горючего, а также ликвидировали живую силу и военную технику в 137 районах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Украины за сутки потеряла более 805 боевиков в зоне СВО. Больше всего — на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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