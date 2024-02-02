Удар за ударом: артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском

Эфирная новость 286 0

Артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Наши войска не дают противнику закрепиться, все дальше отодвигая линию фронта.

На артемовском направлении спецоперации не стихает артиллерийская канонада. Ожесточенные бои идут днем и ночью.

Наши войска не дают противнику закрепиться, все дальше отодвигая линию фронта в глубину обороны. За происходящим близ поселка Клещеевка наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Репортаж с колес из Артемовска возможен только ночью. И то, судя по ситуации на улице, — темнота далеко не залог безопасности

Повреждения не критические, но эта картина в целом вынуждает нас дальше двигаться пешком. Проводник из 58-й бригады с позывным «Лесник» показывает нам то, что называется настоящим военным везением.

Взрыватель не сработал, и никто не пострадал. При этом земля Артемовска дрожит от разрывов чуть ли не каждые пять минут.

Надо нырять в укрытия, но минометчикам пришла цель. Риск высокий, но работать надо.

Казалось бы, ночная жизнь должна осложнить работу нашим минометчикам, как минимум, потому что вокруг темно. Но нет, даже к таким реалиям они очень быстро приспособились.

Разведчики показывают направление удара — поселок Клещеевка, точнее все, что от него осталось. ВСУ не дают не то, что закрепиться, отбрасывают назад, уничтожая попутно бронетехнику.

По соседству в таких же условиях приходится работать и расчетам гаубицы Д-30. Наводятся быстро и работают также очень быстро.

Вспышки — очень опасный ориентир для вражеских разведчиков, поэтому покидают орудие расчеты быстро. Попутно не забывая о приветах для родных и близких.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как США хотят завершить конфликт на Украине.

Тема:
Спецоперация
2 февр
«Сладкая ложь»: на Украине потребовали раскрывать реальные потери ВСУ
2 февр
Сальдо сообщил о покидающем Херсон населении
2 февр
«Гвоздики» работают в любую погоду! Лучшее видео из зоны СВО за день
2 февр
Игры Залужного: как США хотят завершить конфликт на Украине
2 февр
«Туда не пускают»: появились новые подробности о секретном бункере Зеленского
2 февр
Узнал тайну: почему Зеленский стал одержим идеей уволить Залужного
2 февр
«Контрнаступ» загнулся: в офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о ВСУ
2 февр
На Украине заявили о просьбе к России после крушения Ил-76
1 февр
«Мы должны»: Залужный начал готовить украинцев к худшему из-за ВСУ
1 февр
Появились кадры прорыва штурмовиками бригады «Ветераны» обороны ВСУ в Авдеевке
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.23
0.56 97.40
0.29
«Месяц благородного человека»: китайский гороскоп на февраль 2024 года

Последние новости

7:38
Уже провели собеседование: названы возможные преемники Зеленского
7:21
Сейм Латвии запретил сборным играть против команд из России
7:09
Ядреный порошок из СССР: простой и быстрый способ устранить засор в трубах
6:48
«Сладкая ложь»: на Украине потребовали раскрывать реальные потери ВСУ
6:39
Сальдо сообщил о покидающем Херсон населении
6:28
Точно подходит для детей? Можно ли умереть от аквагрима

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 февраля
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса