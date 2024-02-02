Удар за ударом: артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском

Наши войска не дают противнику закрепиться, все дальше отодвигая линию фронта.

На артемовском направлении спецоперации не стихает артиллерийская канонада. Ожесточенные бои идут днем и ночью.

Наши войска не дают противнику закрепиться, все дальше отодвигая линию фронта в глубину обороны. За происходящим близ поселка Клещеевка наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Репортаж с колес из Артемовска возможен только ночью. И то, судя по ситуации на улице, — темнота далеко не залог безопасности

Повреждения не критические, но эта картина в целом вынуждает нас дальше двигаться пешком. Проводник из 58-й бригады с позывным «Лесник» показывает нам то, что называется настоящим военным везением.

Взрыватель не сработал, и никто не пострадал. При этом земля Артемовска дрожит от разрывов чуть ли не каждые пять минут.

Надо нырять в укрытия, но минометчикам пришла цель. Риск высокий, но работать надо.

Казалось бы, ночная жизнь должна осложнить работу нашим минометчикам, как минимум, потому что вокруг темно. Но нет, даже к таким реалиям они очень быстро приспособились.

Разведчики показывают направление удара — поселок Клещеевка, точнее все, что от него осталось. ВСУ не дают не то, что закрепиться, отбрасывают назад, уничтожая попутно бронетехнику.

По соседству в таких же условиях приходится работать и расчетам гаубицы Д-30. Наводятся быстро и работают также очень быстро.

Вспышки — очень опасный ориентир для вражеских разведчиков, поэтому покидают орудие расчеты быстро. Попутно не забывая о приветах для родных и близких.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как США хотят завершить конфликт на Украине.