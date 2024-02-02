Пьяный мужчина ударом срубил мальчика с ног в магазине в Курской области

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Мужчина ударил маленького ребенка в магазине в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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На защиту ребенка бросилась мать, а на помощь ей пришел другой покупатель.

А в Курской области задержали мужчину, который поднял руку на ребенка. Жуткий случай произошел в одном из супермаркетов.

Злоумышленник подошел к четырехлетнему мальчику и нанес ему удар кулаком по голове. На защиту ребенка бросилась мать, а на помощь ей пришел другой покупатель.

Нападавшего скрутили, а после передали полиции. Оказалось, он был пьян — причем настолько, что не даже не помнил, что ударил мальчика, и, конечно, не смог объяснить, зачем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кадры, которые вызывают волну негодования у любого адекватного человека, пришли из Казани. Воспитательница частного детского сада с размаха локтем ударила по голове маленькую девочку. Все произошло во время отчетных съемок занятий для родителей. Мама девочки была шокирована увиденным, и потребовала объяснений. 

 

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