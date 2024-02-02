«Данные они знали»: ВСУ заранее спланировали атаку на Ил-76 под Белгородом

Система Patriot, из которой была выпущена ракета, требует достаточно много времени для развертывания.

Украинские боевики заранее спланировали атаку на самолет Ил-76 в Белгородской области и разместили в Харьковской области систему Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что боевики знали данные о самолете и выставили на точку ракетный комплекс, на размещение которого требуется немало времени.

«Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной», — уточнил источник ТАСС.

Атаковали самолет боевики после данной команды, но тогда система Patriot уже была готова.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли.

Президент Владимир Путин заявил, что разведка Киева знала, кто летел этим рейсом, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с места крушения в Белгородской области вывезли все обломки сбитого самолета Ил-76.