Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий.

Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Matthew Foster

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Великобритания предложила НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — сказал источник.

Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий на фронте. Отмечается, что в Великобритании понимают — скорее всего, страны-члены альянса вряд ли поддержат такое предложение.

Но если войска России и дальше будут продвигаться, а ВСУ ослабнут еще больше, то остальные участники альянса могут одобрить инициативу, говорится в материале. А Британия, в свою очередь, предлагает скрытно перебросить войска на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находится бункер президента Украины Владимира Зеленского.

Тема:
Спецоперация
3 февр
«Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
3 февр
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
3 февр
«Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России
2 февр
Рубикон пройден: Украина передала в Белый дом решение по Залужному
2 февр
На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
2 февр
«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
2 февр
В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
2 февр
Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Главное
2 февр
«Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области
2 февр
ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
-3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

1:59
«Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
1:34
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
1:16
Полина Гагарина сделала громкое заявление о личной жизни
0:59
Путин заехал в гости к врачу в Туле и попробовал яблочную пастилу
0:35
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
0:29
В России приостановили внедрение справочника болезней МКБ-11

Сейчас читают

Умерла вдова Эдуарда Хиля
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса