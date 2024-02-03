Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий.
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Matthew Foster
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Великобритания предложила НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — сказал источник.
Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий на фронте. Отмечается, что в Великобритании понимают — скорее всего, страны-члены альянса вряд ли поддержат такое предложение.
Но если войска России и дальше будут продвигаться, а ВСУ ослабнут еще больше, то остальные участники альянса могут одобрить инициативу, говорится в материале. А Британия, в свою очередь, предлагает скрытно перебросить войска на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находится бункер президента Украины Владимира Зеленского.
- 3 февр
- «Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
- 3 февр
- Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
- 3 февр
- «Выстрелили себе в ногу»: Захарова объяснила суть иска Украины против России
- 2 февр
- Рубикон пройден: Украина передала в Белый дом решение по Залужному
- 2 февр
- На Украине пришли в ярость из-за репортажа ZDF из Мариуполя
- 2 февр
- «Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
- 2 февр
- В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
- 2 февр
- Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Главное
- 2 февр
- «Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области
- 2 февр
- ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
Читайте также
68%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?