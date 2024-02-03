Голливуд отдыхает: офицер армии России спрятался в захваченном ВСУ селе и помог его освободить

Военнослужащего ранили в ходе выполнения задачи, но это его не остановило.

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов пробрался на территорию, контролируемую боевиками ВСУ, и помог освободить ее. Об этом сообщили в Минобороны России.

Офицер спрятался на чердаке одного из домов в селе Попасное под Луганском. Оказалось, что в этот день враг использовал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Поэтому российские солдаты не смогли изучить обстановку с помощью дронов, но цель поразить было необходимо. Командир батареи смог подобраться к отрядам противника на расстояние 100-150 метров и с помощью бинокля он корректировал огонь своих товарищей по оружию.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил мое местоположение. Тоже открыл огонь. Начали минометами обстреливать», — рассказал Никонов.

По итогу офицер получил тяжелое ранение, но бойцы выполнили свою цель благодаря ему. Военные вошли в село и освободили его.

Сам же Никонов отправился на лечение. Офицер планирует восстановиться до конца и вновь отправиться в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что эпическая дуэль российского бойца и дрона ВСУ попала на видео.