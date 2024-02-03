«Доказательство преступной сущности»: Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 150 0

Захарова осудила Украину после удара ВСУ по Лисичанску

«Доказательство преступной сущности»: Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске Спецоперация

Москва ожидает от профильных международных организаций безоговорочного осуждения этого преступления.

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности режима на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В момент, когда в пекарне находились десятки мирных жителей города, ВСУ был отдан приказ нанести удар по строению. Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми», — отметила дипломат.

Новый теракт — «благодарность» Украины за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она. Европейцы должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют ВСУ, которые с их помощью убивают мирных жителей, убеждена Захарова.

Это, говорит дипломат, еще одно доказательство преступной сущности киевского режима и его главарей. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Власти ЛНР рассказали, что здание было совмещено с кафе - внутри находились мирные жители города. 

Поисково-спасательная операция после удара ВСУ продолжается. В настоящее время известно о гибели 11 человек.

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