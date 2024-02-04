Нет слов: главное о варварском ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

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Бить прицельно по мирным жителям уже можно назвать характерной чертой украинских боевиков.

Фото, видео: Администрация Лисичанска; 5-tv.ru

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Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

В Лисичанске в эти минуты продолжается разбор завалов после удара ВСУ по пекарне. Местные власти сообщают, что работы будут идти всю ночь.

Под завалами могут находится люди более 20 человек. Точно известно, что погибли 20, 10 ранены.

Часть из них в тяжелом состоянии, и их перевозят в Луганск. Здание. в котором также находилось кафе, почти полностью разрушено.

Предположительно, удар нанесли с помощью американской системы HIMARS. Все произошло в обед.

В этом месте, очевидно, не было никаких военных объектов. Бить прицельно по мирным жителям уже можно назвать характерной чертой ВСУ.

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