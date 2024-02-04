Взят «Зверинец»: как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ
Российские бойцы взяли укрепрайон ВСУ «Зверинец»
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Российские силы сейчас ведут разминирование участка.
Как стало известно незадолго до эфира, на южно-донецком направлении был взят крупный укрепрайон ВСУ под названием «Зверинец» — на месте бывшей зверофермы, на возвышенности киевские формирования соорудили целую систему огневых точек, ходов и коммуникаций размерами 800 на 600 метров, это как шесть футбольных полей.
Штурмовики при огневой поддержке артиллерии, танков и FPV-дронов смогли зачистить всю эту сеть окопов. Сейчас идет разминирование. Взятие «зверинца» открывает оперативный простор для выхода с севера на Новомихайловку и в перспективе на Угледар.
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