Взят «Зверинец»: как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ

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Российские бойцы взяли укрепрайон ВСУ «Зверинец»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы сейчас ведут разминирование участка.

Как стало известно незадолго до эфира, на южно-донецком направлении был взят крупный укрепрайон ВСУ под названием «Зверинец» — на месте бывшей зверофермы, на возвышенности киевские формирования соорудили целую систему огневых точек, ходов и коммуникаций размерами 800 на 600 метров, это как шесть футбольных полей.

Штурмовики при огневой поддержке артиллерии, танков и FPV-дронов смогли зачистить всю эту сеть окопов. Сейчас идет разминирование. Взятие «зверинца» открывает оперативный простор для выхода с севера на Новомихайловку и в перспективе на Угледар.

Тема:
Спецоперация
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