Российские силы сейчас ведут разминирование участка.

Как стало известно незадолго до эфира, на южно-донецком направлении был взят крупный укрепрайон ВСУ под названием «Зверинец» — на месте бывшей зверофермы, на возвышенности киевские формирования соорудили целую систему огневых точек, ходов и коммуникаций размерами 800 на 600 метров, это как шесть футбольных полей.

Штурмовики при огневой поддержке артиллерии, танков и FPV-дронов смогли зачистить всю эту сеть окопов. Сейчас идет разминирование. Взятие «зверинца» открывает оперативный простор для выхода с севера на Новомихайловку и в перспективе на Угледар.