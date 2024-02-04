Как в анекдоте: могла ли Нуланд спасти судьбу Залужного в ходе визита на Украину

Виктория Нуланд в Киеве — одна эта фраза порождает стойкое чувство дежавю и неистребимое желание посмотреть, а что у нее в руках: опять печеньки и булочки, как на майдане было? Нуланд стала частью фольклора, символом грубого вмешательства во внутренние дела другого государства, но под видом гуманитарной помощи.

Сейчас, правда, времена изменились, и «печеньками» уже не прикрывается. Нуланд привезла для ВСУ новую партию ракет, которые были обещаны еще осенью, и прямо угрожала России.

По большей части она выступила как коуч — мотиватор, ну, знаете, из разряда: «Ты все сможешь, Америка с вами, через год мы пожалеем, что не начали сегодня».

Вот это вот, очевидно, обсуждалось что-то конкретное за кулисами, во всяком случае — в прессе появились заявления о новых контрнаступлениях. Однако не это в визите Нуланд было главным.

Она погрозила пальчиком заигравшимся киевским функционерам. Шутка ли — Зеленский едва не уволил главкома ВСУ Валерия Залужного — да еще без спроса.

Если верить украинским СМИ, хотя это звучит, как начало анекдота, но тем не менее. В украинских, а затем и западных СМИ написали: якобы Зеленский вызвал Залужного на ковер и потребовал представить лично в Верховной Раде новый закон о мобилизации.

Закон — людоедский, даже для них, никто не хочет брать за него ответственность, вот и Залужный отказался. Надо понимать, что сейчас рейтинг главкома ВСУ выше, чем рейтинг президента Украины.

Зеленский вспылил и на словах уволил Залужного. Тот пошел собирать вещи, а пока собирал, видимо, не торопясь, Зеленскому позвонили: из Лондона, Брюсселя и, конечно, из Вашингтона.

После чего он якобы указ об отставке решил не подписывать и официально был только один комментарий: «все неправда». А что все — самое интересное, все действительно может быть неправдой, а «увольнение Залужного» — всего лишь информационная операция.

Ее могли запустить как из офиса Зеленского, чтобы определить, какой резонанс, будет у реальной отставки. На опережение могли сыграть в штабе Залужного, чтобы показать, у кого реальная власть в Киеве.

Наконец, ИПСО могли организовать третьи силы — например, Петр Порошенко, который так стравливает своих соперников. Либо западные спонсоры, кому мешает, например Залужный или Зеленский.

В общем, получилось действительно как в анекдоте: «Правда ли, что Зеленский уволил Залужного в понедельник? Правда, но не в понедельник, и не Залужного, и не уволил, а наградил».

Я не удивлюсь, если действительно Банковая выберет такой выход из кризиса. Плохая мина при плохой игре, как уже было минувшим летом, когда их контрнаступление забуксовало, Зеленский подарил Залужному пистолет.

Намек на то, что генералу следует смыть позор от провала? Но Залужный намеков не понял тогда, и сейчас наступает на «поляну» Зеленского, лезет в политику.

В своей новой статье, опубликованной на американском новостном ресурсе CNN, Залужный представил свой план, как продолжить боевые действия с меньшим финансированием. Если коротко — генерал делает ставку на дроны.

«Мы можем сэкономить! Я могу сэкономить. Дайте мне пять месяцев», пишет он. И таким образом противопоставляет себя гражданской власти в Киеве, то есть лично Зеленскому.

В своих статьях, что в вышедшей ранее в британском журнале Economist, что в последней у CNN, Залужный отмечает превосходство России в вооружениях и, что особенно важно, в консолидации общества.