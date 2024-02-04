Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Лишь 29 депутатов из 705 поставили свою подпись под призывом.

Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Выборы президента России 2024

В Европарламенте с треском провалился призыв члена законодательного органа Рихо Терраса не признавать результаты выборов президента России в марте текущего года. Об этом сообщает ERR.

«Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек», — сказано в материале.

Кроме того, Террас заявлял, что выборы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречат принципам демократии.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране, за вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов. За присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет предвыборная гонка в России.

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