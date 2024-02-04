Массовая ложь: генералы ВСУ боятся докладывать плохие новости властям

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 56 0

Журналист Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать власти плохими новостями

Массовая ложь: генералы ВСУ боятся докладывать плохие новости властям

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Тема:
Спецоперация

Замалчивание проблем негативно влияет на обстановку на фронте.

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся сообщать плохие новости властям своей страны. Об этом написал в социальной сети журналист, бывший советник министра обороны Украины, главный редактор местного издания Юрий Бутусов.

Власть желает получать только положительные вести. Но из-за массовой лжи в докладах у Украины возникают большие проблемы, так как искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений.

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство „плохими новостями“. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — сообщает журналист.

В том числе из-за этих проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте. Замалчивание проблем тормозит оперативные решения, которые могли бы улучшить обстановку на поле боя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ.

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