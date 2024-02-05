Огонь артиллерии! Лучшее видео из зоны СВО за день

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы на поле боя

На этих кадрах показана боевая работа расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ1» на купянском направлении. Артиллеристы уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ.

«Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника», — сказал командир «Мста-СМ1» с позывным «Каха».

Снова в строю

А на этих кадрах уже показана работа специалистов подразделения материально-технического обеспечения мотострелкового объединения группировки войск «Восток» по восстановлению и вводу в строй поврежденной на поле боя.

Работа батальона организована сразу в нескольких цехах. На ремонт одной единицы техники у специалистов уходит около двух суток. Затем она обкатывается и проверяется на полигоне и возвращается на передовую для дальнейшего выполнения боевых задач.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.