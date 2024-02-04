Запад обсуждает использование замороженных активов РФ в виде залога

Страны G7 и Евросоюза ищут способ финансировать Украину за счет России.

Страны G7 и Евросоюза стали обсуждать возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Инсайдер отметил, что союзники Незалежной хотят продать ее «долг» и использовать замороженные активы России в качестве обеспечения восстановления страны.

По задумке авторов этой идеи, таким образом РФ «возместила бы материальный ущерб Украине».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфискация активов России несет финансовые риски для Запада.

В Вашингтоне понимают, что такое решение нужно принимать вместе с союзниками, и оно, вероятно, приведет к последствиям для самих же Штатов. При этом для реализации такой инициативы нужно привлечь «тонну юристов», считает специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер.