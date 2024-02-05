В результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области ранена женщина
Всего зафиксировано пять прилетов с украинской стороны.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате атаки пострадала женщина — у нее осколочное ранение. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В данный момент пострадавшая находится в больнице, ей оказывается вся медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске. Националисты обстреляли 3 февраля пекарню в городе.
В результате удара погибли 28 мирных жителей. В том числе пятилетний ребенок и его беременная мама. Люди приносят цветы, ставят таблички с надписями «Не забудем, не простим».
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