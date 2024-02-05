В результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области ранена женщина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 19 0

Всего зафиксировано пять прилетов с украинской стороны.

В результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области ранена женщина

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области

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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате атаки пострадала женщина — у нее осколочное ранение. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В данный момент пострадавшая находится в больнице, ей оказывается вся медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске. Националисты обстреляли 3 февраля пекарню в городе.

В результате удара погибли 28 мирных жителей. В том числе пятилетний ребенок и его беременная мама. Люди приносят цветы, ставят таблички с надписями «Не забудем, не простим».

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