Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России после плена
Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra
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Боевик был брошен «своими братками» и, оказавшись в плену, пересмотрел свою позицию по конфликту.
Наемник из Польши, воевавший на стороне Украины, оказался в плену российской армии, где пересмотрел свою позицию и примкнул к России. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Польский солдат был брошен боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Крынками, где в декабре 2023 года был взят в плен. Российские бойцы оказали ему необходимую помощь после ранения и отправили в тыл. В плену поляк пересмотрел своего отношение к конфликту и принял решение перейти на сторону России, чтобы бороться с бандеровцами, которые принесли много зла Польше.
«Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — рассказал Сальдо.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, большое число иностранных наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это неоднократно подтверждается.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса с целью демилитаризации и денацификации Украины.
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